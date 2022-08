fot. PressFocus Na zdjęciu: Aubameyang

Chelsea intensyfikuje działania mające na celu ściągnięcie do Londynu Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Do FC Barcelony trafiła już pierwsza oferta za Gabończyka, jednak szybko została ona odrzucona.

Chelsea od dłuższego czasu wykazuje zainteresowanie transferem Aubameyanga

Pierwsza oferta londyńczyków opiewała na około 14 milionach euro i została odrzucona

FC Barcelona rozważy sprzedaż Gabończyka, jeśli propozycja wyniesie minimum 20 milionów euro

Chelsea musi wyłożyć więcej

FC Barcelona przeprowadziła tego lata kilka interesujących transferów. Do zespołu dołączyli między innymi Robert Lewandowski, Jules Kounde oraz Raphinha. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie może dojść do kolejnych ruchów. W mediach wciąż przewija się bowiem nazwiska Bernardo Silvy.

Aby “Duma Katalonii” mogła osiągnąć finansową płynność, konieczne jest także rozstanie z graczami, którzy nie są już drużynie niezbędni. Z Camp Nou lada moment wyleci Memphis Depay, a jego decyzję może także powielić Pierre-Emerick Aubameyang.

Do niedawna wydawało się, że Gabończyk zostanie w ekipie Xaviego na sezon 2022/2023. Wątpliwości zaczęły pojawiać się w momencie, kiedy transferem zainteresowała się Chelsea. Pozytywnie o napastniku wypowiedział się między innymi menedżer Thomas Tuchel, który dobrze wspomina współpracę z czasów Borussii Dortmund.

Londyńczycy wreszcie przeszli do konkretów i wystosowali w stronę FC Barcelony pierwszą propozycję. Opiewała ona na około 14 milionach euro i szybko została przez hiszpańskiego giganta odrzucona. Jeśli przedstawiciel Premier League naprawdę chce ściągnąć 33-latka, będzie musiał zapłacić trochę więcej.

“Duma Katalonii” jest skłonna sprzedać Aubameyanga, natomiast musi być ona atrakcyjna finansowo. Włodarze klubu pozytywnie rozpatrzą oferty wynoszące minimum 20 milionów euro.

