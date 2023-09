IMAGO / Samuel Carreo Na zdjęciu: Sergi Darder

Sergi Darder podczas letniego okna zamienił Espanyol na Mallorkę

29-latek na stole podobno miał również propozycję od Barcelony

Pomocnik odrzucił jednak tę ofertę ze względu na szacunek do Papużek

Sergi Darder odrzucił ofertę Barcelony

Sergi Darder podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeprowadził się z Espanyolu do Mallorki. Jak ujawnił sam zawodnik, miał on możliwość przenosin do Barcelony, jednak odmówił drużynie prowadzonej przez Xaviego Hernandeza ze względu na szacunek do Papużek. Przypomnijmy, że Periquitos i Barca to odwieczni rywale, a kibice obu zespołów nie darzą się sympatią.

– Kiedy dostajesz ofertę z Barcelony, nawet jeśli jesteś z Espanyolu lub Realu Madryt, denerwujesz się i rozważasz ją, ale kiedy myślisz o tym na chłodno, mówisz sobie, że “to niemożliwe”. Odrzuciłem propozycje od drużyn, które są rywalami Espanyolu, mimo że były one o wiele bardziej interesujące pod względem sportowym oraz finansowym. Zrobiłem to ze względu na szacunek do klubu, w którym spędziłem tyle lat – powiedział Sergi Darder w rozmowie z radiem “Catalunya Radio”.

Środkowy pomocnik w barwach Mallorki zdążył rozegrać 5 meczów i zaliczyć 1 asystę. Espanyol natomiast walczy o powrót do La Liga – zajmuje drugie miejsce w tabeli drugiej ligi hiszpańskiej.