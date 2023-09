IMAGO / Damir Skomrlj Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić debiutował w seniorskiej piłce w barwach Dinama Zagrzeb

Chorwat prawdopodobnie rozgrywa swój ostatni sezon w Realu Madryt

Prezes Dinama marzy o powrocie legendy

Luka Modrić trafi do Dinama Zagrzeb? Możliwy sentymentalny powrót

Luka Modrić zdecydował się na pozostanie w Realu Madryt pomimo wielu ofert z Arabii Saudyjskiej. Doświadczony Chorwat wciąż liczy na wywalczenie pozycji w pierwszym składzie Królewskich, ale wiele wskazuje na to, że to jego ostatni sezon w barwach Los Blancos.

Media zaczynają spekulacje, gdzie zagra Modrić po odejściu z Realu. Okazuje się, że jedną z opcji jest sentymentalny powrót do Dinama Zagrzeb. Na taki ruch chętny jest prezes klubu.

– Do ostatniego roku umowy Luki – oczywiście, że zimą do niego zadzwoniłem. Jak Dinamo nie chce wrócić Modricia? Nie mam z nim kontaktu, ale znam jego rodzinę. Ten powrót będzie sens, zrobimy co w naszej mocy – powiedział Vlatka Peras.

