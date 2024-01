IMAGO / Frederikke Jensen Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Hakim Ziyech latem został wypożyczony z Chelsea do Galatasaray Stambuł

Turecki klub nie jest jednak do końca zadowolony z postawy skrzydłowego

Marokańczyk w połowie kampanii może zatem wrócić na Stamford Bridge

Hakim Ziyech wróci do Chelsea? Galatasaray niezadowolone

Hakim Ziyech przed kampanią 2023/2024 na zasadzie wypożyczenia przeszedł z Chelsea do Galatasaray Stambuł. Co ciekawe, 30-latek już w połowie sezonu może wrócić do Londynu, ponieważ turecki klub nie jest do końca zadowolony z jego postawy – uważa telewizja “NTV SPOR”.

54-krotny reprezentant Maroka w barwach Lwów rozegrał 14 meczów, strzelił 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Prawoskrzydłowy w lidze tureckiej na boisku spędził jednak tylko 545 minut, a zdecydowanie lepiej prezentował się w Lidze Mistrzów.

Umowa Hakima Ziyecha z Chelsea wygasa 30 czerwca 2025 roku, ale The Blues nie wiążą z nim przyszłości. Tak więc wydaje się, że w przypadku powrotu skrzydłowego, londyńczycy dadzą mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu.