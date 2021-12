Pressfocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański zachwyca formą w Dynamo Moskwa. Polaka chciał sprowadzić klub Premier League, który oferował za niego 20 milionów euro.

Od dłuższego czasu mówi się o możliwym transferze Sebastiana Szymańskiego

Pomocnik Dynamo Moskwa miał już wiele atrakcyjnych propozycji

Agent Polaka zdradził najnowsze informacje w sprawie potencjalnych kierunków przenosin 22-latka

Szymański na celowniku topowych klubów

Co zgrupowanie reprezentacji Polski w mediach pojawia się dyskusja na temat wielkiego nieobecnego, czyli Sebastiana Szymańskiego. 22-latek grał często w kadrze Jerzego Brzęczka. Strzelił nawet gola Słowenii. Tymczasem u Paulo Sousy piłkarz ten wystąpił jedynie przez 58 minut z Węgrami. Później ominął Euro 2020, czyli spotkania w eliminacjach do mistrzostw świata. Szymański zdaniem Portugalczyka, nie pasuje do jego taktyki.

22-letni pomocnik dużo lepiej odnajduje się zaś w barwach Dynamo Moskwa, które reprezentuje od lipca 2019 roku. Dla rosyjskiego klubu rozegrał 71 meczów. W bieżącym sezonie regularnie zachwyca na boisku. Szymański strzelił pięć goli i zaliczył sześć asyst. Forma Polaka przykuła uwagę klubów z Premier League. Zainteresowany jest także czołowy zespół Bundesligi.

– Mariusz Piekarski cały czas odbiera telefony z całej Europy ws. Sebastiana Szymańskiego. Kilka klubów Premier League – i to całkiem niezłych – interesuje się Polakiem. On jest także na liście życzeń jednego z klubów TOP4 Bundesligi – powiedział Mateusz Borek. – Chodzi o wydanie nawet 25 mln euro. Była propozycja za 20 mln z Anglii i Dynamo ją odrzuciło. Dynamo chce walczyć o miejsce gwarantujące przynajmniej start w kwalifikacjach Champions League – dodał współwłaściciel Kanału Sportowego.

