Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Saul Niguez

Oficjalnie: Saul Niguez zasilił szeregi Sevilli

Sevilla zabrała się ostro do pracy podczas letniego okienka transferowego. Władze z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dokonały już trzech wzmocnień. Drużynę zasilili Peque Fernandez, Chidera Ejuke oraz Albert Sambi Lokonga. Okazało się, że „Sevillistas” na tym nie poprzestali i już w poniedziałkowy wieczór potwierdzili kolejne wzmocnienie.

Nowym zawodnikiem Sevilli został Saul Niguez, poinformował klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej. Hiszpański pomocnik trafił na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan na zasadzie rocznego wypożyczenia z Atletico Madryt. Umowa między klubami zawiera opcję przedłużenia współpracy z 29-latkiem przez „Sevillistas”.

Saul Niguez po raz trzeci w seniorskiej karierze opuszcza Wanda Metropolitano. W sezonie 2013/14 hiszpański pomocnik został wypożyczony do Rayo Vallecano, natomiast siedem lat później wzmocnił Chelsea. Nie były to dla 29-latka specjalnie udane okresy. Jego najlepszą wersję oglądaliśmy w barwach Atletico Madryt, choć w ostatnich latach nie były one specjalnie dobre.

W minionej kampanii Saul Niguez rozegrał aż 49 spotkań pod okiem Diego Simeone. 19-krotny reprezentant Hiszpanii w tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.

