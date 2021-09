Fiasko transferu Saula uruchomiło efekt domina

Na sam koniec letniego miały dojść do skutku jeszcze cztery transfery. Saul Niguez miał przejść do Chelsea, Antoine Griezmann do Atletico, Luuk de Jong do Barcelony, zaś Haris Seferović do Sevilli. Fiasko pierwszego z nich uniemożliwiło wszystkie kolejne.

W wyniku transferu Saula Nigueza miało dojść do trzech kolejnych, z których największym byłby z pewnością powrót Antoine’a Griezmanna do Atletico Madryt

Do przenosin Hiszpana na Stamford Bridge jednak nie doszło, co uniemożliwiło wykonanie trzech kolejnych transakcji

Saul pozostaje w Atletico, a Griezmann w Barcelonie

Na sam koniec letniego okna transferowego miało dojść do jeszcze kilku istotnych transferów o sporej wadze. Wieczorem Fabrizio Romano informował o niemal pewnych przenosinach Saula Nigueza do Chelsea, a także o powrocie Antoine’a Griezmanna do Atletico Madryt. Ten ruch wymusiłby z kolei na Barcelonie wyciągnięcie Luuka de Jonga z Sevilli. Holendra w Andaluzji miałby zaś zastąpić Haris Seferović z Benfiki.

Coraz więcej źródeł podaje jednak, że do przenosin pomocnika Atletico Madryt do Londynu nie dojdzie. To, z kolei, uniemożliwi wszystkie pozostałe ruchy na rynku. Każda z drużyn była bowiem zmuszona do zareagowania, a bez transferów nie ma na co reagować.

📺 ANTOINE GRIEZMANN SE QUEDA EN EL #BARÇA a falta de confirmación oficial. La operación Saúl no se ha cerrado y han caído las operaciones De Jong y Griezmann. Ahora en https://t.co/vrsj4XOUJL #mercatojijantes #mercato — Gerard Romero (@gerardromero) August 31, 2021

Wszystko wskazuje zatem na to, że najbardziej szalone okienko transferowe od lat nie zakończy się z tak wielką pompą, na jaką się zapowiadało. Do wszystkich wielkich transakcji tego okienka mógł dojść jeszcze powrót Griezmanna na Wanda Metropolitano.