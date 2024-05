News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah oraz De Bruyne priorytetami Saudyjczyków

Wszystko wskazuje na to, iż kluby z Arabii Saudyjskiej szykują się do kolejnej ofensywy transferowej. Niewykluczone, że w najbliższym czasie na Bliski Wschód powędrują kolejne gwiazdy z Europy. Na szczycie listy życzeń tamtejszych zespołów są dwa nazwiska – Mohamed Salah oraz Kevin De Bruyne – czytamy w brytyjskim dziennik “The Telegraph”. Egipcjanin i Belg na Półwyspie Arabskim są traktowani jako priorytety, jeśli chodzi o okienko transferowe.

Warto nadmienić, że tych piłkarzy nie będzie łatwo pozyskać, ponieważ Liverpool i Manchester City liczą na pozostanie swoich kluczowych zawodników. Saudyjskie drużyny są jednak gotowe poczekać do wygaśnięcia umów skrzydłowego oraz pomocnika. Kontrakty Mohameda Salaha i Kevina De Bruyne kończą się bowiem już 30 czerwca 2025 roku.

Jeśli nie dojdzie do przedłużenia współpracy, to kluby z Saudi Professional League już w styczniu mogłyby rozpocząć rozmowy z gwiazdorami w sprawie wolnych transferów, do których doszłoby po zakończeniu sezonu 2024/2025. Mohamed Salah od dłuższego czasu jest łączony z Al-Ittihad, natomiast Kevina De Bruyne przymierza się do Al-Nassr.