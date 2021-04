Manchester United według doniesień The Times porozumiał się z Borussią Dortmund w sprawie transferu Jadona Sancho. Anglik od dłuższego czasu znajduje się na celowniku Czerwonych Diabłów. Wygląda na to, że latem piłkarz wróci na Wyspy Brytyjskie, aby zakotwiczyć w zespole z Old Trafford.

Czerwone Diabły blisko solidnego wzmocnienia

Manchester United ma ambitne plany związane ze wzmocnieniem zespoły w trakcie letniego okienka transferowego. Już latem minionego roku słychać było o negocjacjach prowadzonych przez angielską ekipę ze sternikami BVB. Niemiecki klub oczekiwał jednak za swoją gwiazdę 120 milionów euro. Suma okazała się zbyt wysoka dla Man Utd.

Wygląda jednak na to, że angielski klub nie zrezygnował z tematu dotyczącego transferu zawodnika. O ile pierwsze miesiące kampanii 2020/2021 mogły dawać do zrozumienia, że Man Utd dobrze zrobił, że ostatecznie nie pozyskał piłkarza, to druga część rozgrywek była w wykonaniu Sancho o wiele lepsza.

Ogólnie 21-latek w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 31 meczach, w których zanotował 12 trafień i 16 asyst. Fakt, że Borussia Dortmund może ostatecznie nie wywalczyć kwalifikacji do Ligi Mistrzów, sprawia, że przyszłość Sancho stanęła pod znakiem zapytania.

Wstępne porozumienie zawarte

The Times daje do zrozumienia, że decydenci BVB są skłonni sprzedać zawodnika za 100 milionów euro do angielskiego klubu. Dziennikarze piszą wprost, że Man Utd miał już dojść do wstępnego porozumienia w sprawie transakcji z udziałem zawodnika. Wszystko jest w związku z tym uzależnione od tego, czy Borussia wywalczy awans do Ligi Mistrzów, czy nie.

Godne uwagi jest to, że nie tylko angielski klub chce mieć Sancho w swoich szeregach. Ostatnio pisaliśmy na naszych łamach, że chętne na zatrudnienie Anglika jest również Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji chcą być przygotowani na ewentualność, gdyby miał się z klubem rozstać Kylian Mbappe.

