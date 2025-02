LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Samuele Ricci

Samuele Ricci priorytetowym celem transferowym Milanu

Od jakiegoś czasu Samuele Ricci jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku transferowym. W ostatnich miesiącach 23-letni pomocnik poczynił ogromne postępy, co oczywiście nie umknęło uwadze europejskich gigantów, którzy bacznie monitorują jego sytuację. Mimo że sześciokrotny reprezentant Włoch niedawno przedłużył umowę z Torino do 30 czerwca 2028 roku, to wydaje się, iż bardzo utalentowany zawodnik najbliższego lata niemal na pewno zmieni barwy klubowe.

Turyński klub zdaje sobie sprawę, że ciężko będzie mu zatrzymać perspektywicznego piłkarza, ale przynajmniej lepiej zabezpieczył jego przyszłość, przez co może liczyć na wyższe oferty za defensywnego pomocnika. Jednym z zespołów, który od dawna pracuje nad sprowadzeniem Samuele Ricciego, jest AC Milan. Włodarze Rossonerich chcą jak najszybciej zabezpieczyć usługi zdolnego 23-latka, by w ten sposób przechytrzyć innych potentatów, w tym m.in. Manchester City czy Real Madryt.

Zdaniem Matteo Moretto z hiszpańskiego serwisu “Relevo.com” AC Milan robi wszystko, co w jego mocy, żeby pozyskać włoską perełką podczas letniego okienka transferowego. Mediolańczycy prowadzą już zaawansowane rozmowy z samym piłkarzem w sprawie kontraktu indywidualnego. Działacze z San Siro muszą sięgnąć głęboko do kieszeni, gdyż za Samuele Ricciego będzie trzeba zapłacić kilkadziesiąt milionów euro.