Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Samuel Lino łączony z europejskimi gigantami

Samuel Lino jest aktualnie jednym z najważniejszych zawodników w zespole prowadzonym przez Diego Simeone. Dlatego argentyński szkoleniowiec poprosił włodarzy Atletico Madryt, aby przedłużyli kontrakt z wahadłowym, tym bardziej że 24-latek wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Według hiszpańskiego serwisu “Fichajes.net” Brazylijczyk znajduje się na celowniku Juventusu oraz Paris Saint-Germain.

Zarówno Bianconeri, jak i Les Parisiens szukają wzmocnienia bocznego sektora boiska, ale wiele wskazuje na to, że będą musieli obejść się smakiem. Stołeczny klub zrobi bowiem wszystko, co w jego mocy, żeby zatrzymać lewego pomocnika w swoich szeregach. Umowa Samuela Lino z Atletico Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a wkrótce powinny rozpocząć się rozmowy między stronami w sprawie nowego kontraktu.

Brazylijski skrzydłowy lub obrońca z powodzeniem występuje w barwach drużyny Rojiblancos od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się na Estadio Metropolitano za 6,5 miliona euro z portugalskiej ekipy, Gil Vicente FC. Sezon 2022/2023 wahadłowy spędził na wypożyczeniu w Valencii, gdzie pokazywał się z bardzo dobrej strony. Dotychczasowy bilans tego piłkarza na murawach La Ligi to 80 meczów, 10 bramek oraz 8 asyst.

Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość Samuela Lino na 30 milionów euro.