Liverpool może mieć wkrótce kłopot. Mohamed Salah według najnowszych doniesień beIN Sports zgodził się już na transfer do Al Ittihad. Tym samym w tej chwili transakcja jest już uzależniona tylko o decyzji władz klubu z Anfield Road.

fot. Imago / Peter Byrne Na zdjęciu: Mohamed Salah

Wygląda na to, że nieunikniony jest transfer Mohameda Salaha z Liverpoolu do Al Ittihad

beIN Sport przekazał, że Egipcjanin przystał już na warunki klubu z Arabii Saudyjskiej

Suma transakcji może wynieść 90 milionów euro

Salah może zostać najdroższyć transferem w Arabii Saudyjskiej

Liverpool od dłuższego czasu musiał się liczyć z tym, że nie może być pewny tego, czy Mohamed Salah zostanie w klubie. Na kilka dni przed zamknięciem okna transferowego wygląda na to, że Egipcjanin obierze szlak obrany przez Cristiano Ronaldo, Lionela Messiego, czy Neymara.

Wcześniej światło dzienne ujrzały doniesienia, że Al Ittihad jest do tego stopnia zdeterminowane, aby pozyskać Salaha, że jest gotowe wyłożyć na transfer 90 milionów euro. Jednocześnie to może być najdroższa transakcja sfinalizowana przez klub z Arabii Saudyjskiej.

Reprezentant Egiptu ma kontrakt ważny z The Reds do końca czerwca 2025 roku. Salah dołączyć do Liverpoolu w 2017 roku. Z kolei w sezonie 2018/2029 wygrał Ligę Mistrzów z ekipą z Anield Road.

Jeśli transakcja z udziałem egipskiego piłkarza stałaby się faktem, to byłby to kolejny duży transfer Al Ittihad. Wcześniej szeregi tej ekipy zasilili między innymi: Karim Benzema, N’Golo Kante oraz Fabinho.