David Alaba to bez wątpienia jeden z tych zawodników, który przykuwa największą uwagę wśród klubów europejskich, chcących się wzmocnić. Austriak po pierwsze jest niezwykle wszechstronny, a po drugie wygasa my z końcem sezonu kontrakt z Bayernem Monachium. Tymczasem prezydent Bawarczyków dał do zrozumienia w jednej z ostatnich wypowiedzi, gdzie trafi 28-latek.

David Alaba ma kontrakt z mistrzami Niemiec tylko do końca czerwca tego roku. Reprezentant Austrii zdążył już zapowiedzieć, że nie przedłuży umowy z klubem z Allianz Arena. Informacja ta sprawiła, że pojawiło się kilka klubów, które wyraziły chęć zatrudnienia zawodnika.

Tymczasem Karl-Hainz Rummenigge, zdając sobie sprawę z rosnącego zainteresowania piłkarza, przekonywał, że liderem w wyścigu po Alabę jest Real Madryt.

– Jestem na 99,9% pewien, że Alaba opuści klub pod koniec tego sezonu – powiedział sternik Bayernu w rozmowie ze Sky Sports, cytowanej na łamach hiszpańskiej Marki.

– Rozstaniemy się w przyjacielskich relacjach. Mam jednocześnie nadzieję, że odejdzie od nas, mogąc pochwalić się kolejnymi sukcesami – kontynuował Rummenigge.

– David jest aktualnie w pełni skupiony na tym, aby pomóc drużynie. Zasługuje zatem na dobre traktowanie aż do ostatniego dnia w Bayernie – zaznaczył prezydent Bawarczyków.

– Alaba może podpisać umowę z każdym klubem, który go chce. Nie wiem, czy dojdzie do porozumienia z Realem Madryt, ale to świetny klub. Rozumiem, że może budzić zainteresowanie piłkarza – zakończył Rummenigge.

Wszystko wskazuje na to, że z powodu pandemii koronawirusa sternicy Los Blancos nie będą mogli realizować wszystkich swoich planów transferowych. Możliwość pozyskania takiego zawodnika jak Alaba na zasadzie wolnego transferu może być zatem ciekawym rozwiązaniem dla Realu.

Alaba trafił do Bayernu z Austrii Wiedeń w 2008 roku za 150 tysięcy euro. W szeregach niemieckiej ekipy wystąpił łącznie w 411 spotkaniach, notując w nich 33 gole i 49 asyst. Z monachijską drużyną wygrał między innymi dziewięć razy mistrzostwo Bundesligi i dwukrotnie Ligę Mistrzów.



