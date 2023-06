PressFocus Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Burnley wywalczyło sobie mistrzostwo Championship i już przygotowuje się do kolejnego sezonu – już w Premier League

Według francuskich mediów, priorytetem dla The Clarets ma być kupno Fabiana Ruiza

Paris Saint-Germain jest otwarte na możliwość transferu. Mniejsze chęci wyraża sam Hiszpan

Burnley celuje w kupno Ruiza. Hiszpan pokieruje się ambicją?

Burnley w świetnym stylu wywalczyło awans do Premier League. Już w kwietniu podopieczni Vincenta Kompany’ego cieszyli się, żegnając drugą ligę. Już wówczas The Clarets rozpoczęli planowanie kolejnego sezonu. Pierwszym ruchem było wykupienie na stałe Jordana Beyera. Klub zapłacił za niego Borussii Moenchengladbach 15 milionów euro. Jak donosi francuskie FootMercato, obecnie Burnley ma już na oku kolejnego gracza.

Priorytetem transferowym dla beniaminka Premier League ma być Fabian Ruiz. Debiutancki sezon Hiszpana w Paris Saint-Germain był co najmniej rozczarowujący. Nie zdołał przebić się do pierwszego składu, a gdy już grał, to nie przekonywał. Z tego powodu mistrzowie Ligue 1 są skłonni wysłuchać konkretnych ofert za swojego podopiecznego. Rok temu zapłacili za niego Napoli 23 miliony euro. Problemem może być jednak postawa samego zainteresowanego. Pomocnikowi pozostały cztery lata umowy w Paryżu. Hiszpan inkasuje rocznie około pięć milionów euro i zdaje sobie sprawę, że trudno będzie mu o takie zarobki na Turf Moor – czy gdziekolwiek indziej. Być może jednak Burnley zdoła przekonać 27-latka do zmiany barw klubowych.

Ruiz wystąpił w tym sezonie w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i tyle samo asyst.

