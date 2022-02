Ruediger jednak nie odejdzie? Chelsea poprawiło swoją ofertę

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Wygląda na to, że saga związana z rzekomym odejściem Antonio Ruedigera może mieć zaskakujące zakończenie. Niemiec był już jedną nogą poza Londynem, ale Chelsea poprawiła swoje warunki. Obecnie najprawdopodobniejszym scenariuszem dla stopera jest nie transfer do Realu Madryt czy PSG, a pozostanie w zespole The Blues.

Antonio Ruediger miał odejść z Chelsea po zakończeniu bieżącego sezonu

Niemcem interesowały się, między innymi, zespoły Realu Madryt i Paris Saint-Germain

The Blues zaproponowali jednak stoperowi lepszy kontrakt, bliższy temu, czego sam zawodnik oczekiwał. Na ten moment najprawdopodobniejszym scenariuszem jest pozostanie Ruedigera w Londynie

Chelsea zaproponowała więcej pieniędzy, a Ruediger jest bliższy pozostania

Jeszcze podczas zimowego okna transferowego wydawało się, że w sprawie pozostania Antonio Ruedigera w Chelsea klamka zapadła. Niemiec oczekiwał ogromnej podwyżki – czyli pensji rzędu dwustu tysięcy funtów tygodniowo – na co nie chciał zgodzić się klub. Środkowym obrońcą mocno interesowali się dwaj giganci: Real Madryt i Paris Saint-Germain. Królewscy w pewnym momencie wściekli się na agentów zawodnika. Sądzili, że używali negocjacji z rekordowymi mistrzami Hiszpanii tylko po to, by nałożyć presję na Chelsea. Bieżące wydarzenia pokazują, że w tej teorii mogło być więcej niż ziarno prawdy.

Goal.com donosi bowiem, że The Blues zaproponowali Ruedigerowi nową propozycję umowy. Ta ma być już finansowo zbliżona do wielkich wymagań gracza, przez co ten coraz mocniej skłania się do pozostania w Londynie.

Sprawa nie jest jednak jeszcze zakończona. Zarówno Real Madryt, jak i PSG stać na to, by wyrównać ofertę i powalczyć o podpis jednego z najlepszych stoperów w Europie. Przedłużenie umowy z Niemcem jest jednak istotne również dla Chelsea. Według licznych doniesień, z klubem chce pożegnać się znaczna liczba obrońców. Poza Ruedigerem, mowa tu o Andreasie Christensenie czy Cesarze Azpilicuecie. The Blues wiedzą, że trudno będzie im znaleźć na rynku odpowiednich zastępców dla uznanych defensorów. Doszli zatem do wniosku, że lepiej – i taniej – będzie zbliżyć się do wymagań 28-latka.

Ruediger pozostaje fundamentalnym zawodnikiem dla Thomasa Tuchela. W tym sezonie rozegrał już 32 spotkania. Zanotował w nich trzy gole i cztery asysty.

