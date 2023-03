fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong na radarach gigantów Premier League

Do walki o pomocnika FC Barcelony włącza się Chelsea

W trakcie zeszłorocznego lata Holender był bliski transferu na Wyspy Brytyjskie

Czy de Jong wyfrunie do Anglii?

Frenkie de Jong pozostaje priorytetem transferowym Manchesteru United również w kontekście nadchodzącego letniego okienka. Możliwością ponownej współpracy z Holendrem zafascynowany jest Erik ten Hag, który prowadził go już za czasów Ajaksu Amsterdam. Gdy w zeszłym roku Czerwone Diabły próbowały ściągnąć go do siebie, na przeszkodzie do finalizacji transakcji stanął sam zawodnik. Jego priorytetem było bowiem pozostanie na Camp Nou.

Od tego czasu nastawienie FC Barcelony względem de Jonga zdecydowanie się zmieniło. Stał się on istotnym elementem wyjściowej jedenastki, a także potencjalnym następcą Sergio Busquetsa na pozycji numer “sześć”. W obliczu problemów finansowym Dumy Katalonii, niewykluczona jest natomiast sprzedaż którejś z gwiazd.

Wybór może paść właśnie na de Jonga, który generuje poważne zainteresowanie. W grze jest nie tylko Manchester United, bowiem na radarach reprezentanta Holandii ma również Chelsea. Londyńczycy wydali w ostatnich miesiącach olbrzymie pieniądze, lecz wciąż nie wzmocnili dostatecznie wyjściowej jedenastki.

Zobacz również: