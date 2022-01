Źródło: The Sun

Cristiano Ronaldo z pewnością nie tak wyobrażał sobie powrotu do Manchesteru United. Ambitny Portugalczyk spodziewał się przede wszystkim znacznie lepszych występów i wyników drużyny. Te pozostawiają jednak wiele do życzenia. I niewykluczone, że doprowadzą do odejścia Portugalczyka po zakończeniu obecnego sezonu.

Cristiano Ronaldo jest gotowy na odejście z Manchesteru United po zakończeniu sezonu

Postawa Czerwonych Diabłów w obecnym sezonie jest rozczarowaniem dla Portugalczyka

Kibice klubu z Old Trafford nie mogą mieć natomiast zastrzeżeń do postawy Ronaldo, który zdobył dla zespołu 14 bramek w 22 spotkaniach

Ronaldo myśli o odejściu z Manchesteru United

Po zwycięstwie 3:1 w rozegranym w środę zaległym spotkaniu z Brentfordem, Manchester United zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli, choć jego strata do czwartego West Hamu United wynosi tylko dwa punkty. Należy jednak w tym miejscu pamiętać, że wyprzedzające Czerwone Diabły drużyny Tottenhamu Hotspur i Arsenalu mają na swoim koncie mniej rozegranych spotkań – odpowiednio dwa i jedno.

37-letni Portugalczyk wrócił na Old Trafford wierząc, że razem z zespołem Manchesteru United może odnieść kolejne sukcesy. Na te jednak w chwili obecnej się nie zanosi. Sam piłkarz ma coraz większe wątpliwości, zaniepokojone sytuacją jest również jego otoczenie.

W ubiegłym tygodniu Ronaldo w ostrym wywiadzie dał do zrozumienia, że wielu zawodników, szczególnie młodszych, nie przykłada się do swoich obowiązków tak jak powinno. Udzielony wywiad jest również kolejnym dowodem na to, że frustracja Portugalczyka tylko rośnie i pod coraz większym znakiem zapytania stoi jego przyszłość w klubie.

The Sun poinformował natomiast, że w tym tygodniu odbyły się rozmowy między reprezentantami Ronaldo, a Richardem Arnoldem, który z początkiem lutego zostanie nowym dyrektorem generalnym klubu. W ich trakcie padło ostrzeżenie ze strony otoczenia zawodnika, że ten będzie chciał odejść z klubu, jeżeli drużyna nie zakwalifikuje się do rozgrywek Ligi Mistrzów.

36-letni Ronaldo na Old Trafford dość niespodziewanie wrócił w sierpniu ubiegłego roku. Koszulkę Manchesteru United założył ponownie po 12 latach, które spędził w Realu Madryt i Juventusie. W obecnym sezonie rozegrał w zespole Czerwonych Diabłów 22 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich 14 bramek.

