PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Juventus gotowy zapłacić 50 mln euro za Ronalda Araujo

W tym momencie przyszłość Ronalda Araujo stoi pod dużym znakiem zapytania. 25-letni obrońca znalazł się bowiem na celowniku Juventusu, który dąży do zakontraktowania urugwajskiego stopera. Sam piłkarz ma naciskać na przeprowadzkę do Turynu, gdzie otrzymałby bardzo dobre warunki finansowe, jeśli chodzi o umowę indywidualną. Z kolei FC Barcelona stara się namówić swojego zawodnika do pozostania na Camp Nou, tym bardziej że na kilka tygodni z powodu urazu mięśniowego wypadł Inigo Martinez.

Nie wiadomo, jaką decyzję ostatecznie podejmie 20-krotny reprezentant Urugwaju. Nowe informacje w sprawie potencjalnych przenosin Ronalda Araujo do Juventusu ujawnił Gianluca Di Marzio. Zdaniem włoskiego dziennikarza włodarze Starej Damy są gotowi zapłacić za mierzącego 192 centymetry defensora około 50 milionów euro. Początkowo mówiło się o wypożyczeniu, a teraz w grę wchodzi transfer definitywny.

Środkowy obrońca do akademii Barcelony trafił w 2018 roku, by dwa lata później awansować do pierwszego zespołu. Dotychczasowy bilans 25-latka w drużynie Blaugrany wygląda następująco – 152 mecze, 8 bramek i 6 asyst. Aktualnie podstawową parą stoperów w ekipie prowadzonej przez Hansiego Flicka są Pau Cubarsi oraz Inigo Martinez, ale przypomnijmy, że drugi z wymienionych piłkarzy jest kontuzjowany.