Oriol Romeu jest gotów na transfer powrotny do Girony, donosi "Mundo Deportivo". Pomocnik nie przebił się do składu FC Barcelony i od wielu tygodni jest łączony z odejściem z klubu, które latem najpewniej stanie się faktem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oriol Romeu

Romeu otwarty na możliwość powrotu do Girony

W letnim okienku transferowym, które zdominowane było przez głośne transfery takich graczy jak Ilkay Gundogan, Inigo Martinez oraz wypożyczenia Joao Felixa i Joao Cancelo, transfer Oriola Romeu był pewnym wyjątkiem. Wychowanek La Masii wrócił do Barcelony latem ubiegłego roku za kwotę 3,4 miliona euro. Doświadczony zawodnik został sprowadzony jako tymczasowe zastępstwo dla Sergio Busquetsa, ponieważ Blaugrana z powodu problemów finansowych nie mogła pozwolić sobie na zakup nowego gracza światowej klasy.

Jednak zbliżający się koniec sezonu przynosi smutne wieści dla Romeu. Nie udało mu się wywalczyć miejsca w pierwszej drużynie, a jego forma pozostawia wiele do życzenia. O planowanym odejściu Romeu z Barcelony mówiło się od jakiegoś czasu. Tymczasem, według “Mundo Deportivo” pomocnik jest gotów powrócić do swojego byłego klubu, Girony, już tego lata. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, mimo słabej dyspozycji w Barcelonie, Romeu nadal jest ceniony w Gironie, która byłaby gotowa zapłacić mniej więcej podobną kwotę, jaką zapłaciła za niego przed rokiem Duma Katalonii.

Dla Romeu powrót do Girony to nie tylko powrót na “stare śmieci”, ale także ponowna współpraca z Michelem. Obu łączą bardzo dobre relacje, dlatego zawodnik znów chciałby trafić pod jego skrzydła. Girona, mając na uwadze jakość i doświadczenie, jakie Romeu wnosił do zespołu, z chęcią przyjmie go z powrotem.

