Romelu Lukaku najlepiej czuje się we Włoszech, gdzie chciałby grać dalej. Po powrocie z wypożyczenia do AS Romy nie ma szans, aby pozostał w Chelsea. O Belga zabiega Napoli, które złożyło pierwszą ofertę - donosi "La Repubblica".

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Conte chce znów mieć u siebie Lukaku

Romelu Lukaku kompletnie przekreślił swoją przyszłość na Stamford Bridge już w zeszłym roku, kiedy to intensywnie zabiegał o transfer do Interu Mediolan. Wówczas Nerrazzurim nie dało się osiągnąć porozumienia z Chelsea, na skutek czego Belg finalnie trafił na wypożyczenie do AS Romy. Zaliczył dobry sezon, zdobywając we wszystkich rozgrywkach 21 bramek, natomiast klub ze stolicy Włoch nie miał finansowych możliwości, aby spróbować pozyskać go na stałe. 31-latka po EURO 2024 czeka więc powrót do Londynu.

Choć w Chelsea doszło do zmiany na ławce trenerskiej, plan wobec Lukaku pozostaje taki sam – latem ma zostać sprzedany. Zawodnik pragnie kontynuować karierę w Serie A, gdzie czuje się najlepiej. Ani AS Roma, ani Inter Mediolan nie wykazują zainteresowania transferem, za to na liście życzeń jego nazwisko umieściło Napoli. Antonio Conte chce ponownie mieć u siebie belgijskiego snajpera. Obaj panowie wspólnie zdobywali mistrzostwo Włoch za czasów pobytu w Interze.

“La Repubblica” donosi, że Chelsea otrzymała już pierwszą ofertę za Lukaku. Napoli zaproponowało 12 mln funtów oraz 2,5 mln funtów w ramach bonusów. Wydaje się jednak, że nie jest to satysfakcjonująca kwota. The Blues swego czasu wydali na Belga ponad 100 milionów euro i na pewno tej kwoty nie odzyskają. Między stronami trwają zaawansowane negocjacje. W Neapolu Lukaku miałby zastąpić Victora Osimhena, do niedawna łączonego z przenosinami na Stamford Bridge.