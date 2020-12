Roma zainteresowana defensorem mistrzów Szkocji

Piłkarze AS Romy

Piłkarze AS Romy fot. PressFocus

AS Roma według informacji włoskiej prasy interesuje się poważnie Jeremim Frimpongiem. Klub z Wiecznego Miasta chciałby mieć 20-latka w swoich szeregach. Przedstawiciel Serie A wierzy jednak, że suma transakcji mogłaby być mniejsza od pierwotnie oczekiwanej przez Celtic FC.

AS Roma ma plan, aby urodzony w Amsterdamie piłkarz wzmocnił jej defensywę już w styczniu. Kłopot w tym, że mistrzowie Szkocji oczekują za swojego zawodnika 15 milionów euro, a sternicy Giallorossich nie chcą płacić takiej sumy za młodzieżowego reprezentanta Holandii.

Roma w poszukiwaniu wzmocnień do obrony

Jeremie Frimpong trafił do Celticu w 2019 roku z akademii piłkarskiej Manchesteru City. Jak na razie rozegrał w szkockim zespole łącznie 43 mecze, notując w nich trzy trafienia i osiem asyst. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Holender w przypadku transferu do ekipy z Włoch musiałby rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak: Davide Santon, czy Bruno Peres.

Godne uwagi jest to, że rzymianie aktualnie plasują się na trzeciej pozycji w tabeli włoskiej ekstraklasy. Swój pierwszy mecz po przerwie świąteczno-noworocznej rozegrają 3 stycznia, gdy zmierzą się u siebie z UC Sampdorią.