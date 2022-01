PressFocus Na zdjęciu: Borja Mayoral

Gianluca Di Marzio jest przekonany, że już w czwartek AS Roma zdoła wypożyczyć dwóch niepotrzebnych graczy – Borję Mayorala i Gonzalo Villara – do Getafe. Obaj pozostaną w La Lidze do końca bieżącego sezonu.

Gianluca Di Marzio jest przekonany, że już w czwartek AS Roma zdoła wypożyczyć dwóch swoich graczy. Według włoskiego dziennikarza Gonzalo Villar oraz Borja Mayoral skończą bieżący sezon w Getafe.

Obaj wymienieni zawodnicy nie liczyli się dla Jose Mourinho. Hiszpański pomocnik rozegrał zaledwie 200 minut dla Giallorossich w rundzie jesiennej. Dorobek Borjy Mayorala nie wygląda o wiele lepiej. Napastnik zdołał zanotować gola i asystę podczas 250 minut rozegranych w bieżącej kampanii.

Wypożyczenie Villara nie sprawiło rzymianom problemów biurokratycznych. Żeby dopiąć odejście 24-letniego napastnika, sztab Romy musiał się bardziej postarać. Hiszpan w październiku 2020 roku został wypożyczony z Realu Madryt na dwa lata. Oznacza to, że Giallorossi musieli dojść do porozumienia z Królewskimi, chcąc zarządzać kartą zawodniczą Mayorala. Według włoskich doniesień ten ruch pozwoli Romie zaoszczędzić pół miliona euro, jako że łącznie mieli zapłacić Los Blancos dwa miliony. Ponadto Getafe przejmie na siebie całą pensję obu graczy. W czwartek mają oni przejść testy medyczne w Madrycie.

W zespole ze stolicy Hiszpanii obaj gracze Romy będą walczyć o utrzymanie. Po 20 kolejkach Getafe zajmuje siedemnaste miejsce w tabeli z przewagą zaledwie punktu nad strefą spadkową.

