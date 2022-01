fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny obronił rzut karny w meczu Roma – Juventus (3:4). Polak przyznał, że miał sporo szczęścia, gdyż nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Niedzielny mecz z Romą zostanie na długo w pamięci Wojciecha Szczęsnego

Polak zatrzymał jedenastkę wykonywaną przez Lorenzo Pellegriniego i dał Juventusowi wygraną 4:3

31-latek podzielił się swoimi wrażeniami o obronionym rzucie karnym

Szczęsny obronił zwycięstwo dla Juve

Pierwsze tygodnie sezonu 2021/2022 były arcytrudne dla Wojciecha Szczęsnego, który popełniła proste i fatalne w skutkach błędy. Polak przyczynił się do tego, że Juventus stracił kilka punktów. Od dłuższego czasu 31-latek gra jednak świetnie. W niedzielnym hicie Serie A obronił rzut karny z Romą (3:4).

– To wspaniałe uczucie w takim momencie meczu, ale muszę powiedzieć, że zrobiłem wszystko by go nie obronić. Pellegrini mnie zmylił i nie miałem już szans na dobre wybicie się nogami, ostatecznie jednak zdołałem wyczuć kierunek, w którym uderzy– powiedział Szczęsny na temat zatrzymanej jedenastki. – Mogę więc powiedzieć, że nie tyle broniłem dobrze i miałem szczęście, co raczej bardziej miałem szczęście, niż dobrze broniłem – dodał bramkarz Juventusu.

SZCZĘSNY BOHATEREM STAREJ DAMY! 🔥🔥🔥



Polak obronił rzut karny wykonywany przez Pellegriniego! 👏 Włączcie Eleven Sports 1 i zobaczcie końcówkę tego niesamowitego meczu! #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/SFaVwKljVC — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 9, 2022

– Musimy wystartować na nowo, zaczynając od tego powrotu, od tego zwycięstwa. Jesteśmy Juventusem i musimy mieć ambicję walki o bycie najlepszym klubem Włoch. Wygraliśmy dzisiaj w skomplikowanym meczu, Roma pokazała, że jest silnym zespołem – przyznał reprezentant Polski.

– Sprawili nam kłopoty, szczególnie przy stałych fragmentach gry, wykorzystując swoje warunki fizyczne. Nasza reakcja była jednak naprawdę ważna, to był najlepszy element dzisiejszego wieczora – kontynuował Szczęsny.

Czytaj także: AS Roma – Juventus: szalony rollercoaster Rzymie, Stara Dama dokonała rzeczy niemożliwej