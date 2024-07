AS Roma szuka na rynku transferowym nowego napastnika. Jak podaje Corriere dello Sport na radarze rzymskiego klubu znalazł się Georges Mikautadze, o którego walczy również AS Monaco.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Romy

Georges Mikautadze opcją rezerwową dla AS Romy

AS Roma w poprzednim sezonie była o krok od awansu do Ligi Mistrzów. Ostatecznie podopieczni Daniele De Rossiego zakończyli zmagania w Serie A na 6. miejscu, co dało im prawo gry w Lidze Europy. Przed startem nowej kampanii w rzymskim klubie szykują się zmiany personalne w pierwszym składzie. Głównym celem dyrektorów będzie sprowadzenie nowego napastnika, który wejdzie w buty Romelu Lukaku. Pierwotnie jako cel transferowy wyznaczony został Alexander Sorloth z Villarrealu, lecz niewykluczone, że plan uległ zmianie.

Z informacji Corriere dello Sport wynika, że hiszpański klub żąda za napastnika 30 milionów euro, co przekracza możliwości Romy. W związku z tym władze klubu przygotowały plan b na wypadek braku porozumienia ws. transferu Sorlotha. Jeśli nie uda się sprowadzić Norwega, uwaga rzymian ma zostać skupiona na rewelacji Euro 2024. Georges Mikautadze dzięki świetnej grze na niemieckich boiskach zwiększył zainteresowanie swoją osobą. Romie nie będzie jednak łatwo o pozyskanie reprezentanta Gruzji. Rozmowy z otoczeniem napastnika prowadzi również AS Monaco, a dyrektor klubu oficjalnie potwierdził trwające negocjacje.

Włoska gazeta sugeruje, że Roma ma wysłać pierwszą oficjalną propozycję do Metz w zamian za Mikautadze. Oferta włoskiego klubu ma opiewać na ok. 20-25 mln euro. Corriere dello Sport zaznacza, że obecny klub 23-letniego piłkarza wyczuł okazję i może pozwolić na licytację Romy oraz Monaco w celu zarobienia możliwie jak największej kwoty za sprzedaż Gruzina.

Warto przypomnieć, że Mikautadze oficjalnie został wykupiony przez Metz z Ajaksu dopiero 1 lipca. Francuski klub zapłacił za niego 13 milionów euro, lecz natychmiastowo może odzyskać z nawiązką kwotę, którą przeznaczył na zakup napastnika.

W poprzednim sezonie Mikautadze rozegrał dla Metz 22 spotkania, w których zdobył 14 bramek i zaliczył 4 asysty.