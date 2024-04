Rodrygo mógł trafić do giganta Premier League. “Niewiele brakowało”

Źródło: The Guardian / Fabrizio Romano

Źródło: The Guardian / Fabrizio Romano

Rodrygo w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu dziennikowi The Guardian wyjawił, że w 2017 roku był bliski przenosin do Liverpoolu. Transakcja ostatecznie upadła z powodu decyzji Brazylijczyka, który dwa lata później przeszedł do Realu Madryt.