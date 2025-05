Rodrygo opuści Real Madryt? Gigant składa ofertę

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Manchester United chce pozyskać Rodrygo

Rodrygo jest filarem Realu Madryt d 2019 roku, ale przyszłość na Santiago Bernabeu stanęła pod znakiem zapytania. Brazylijczyk trafił do hiszpańskiego giganta z Santosu jako jeden z najbardziej obiecujących talentów Ameryki Południowej. Od tamtej pory nie tylko spełnił oczekiwania, ale też odegrał istotną rolę w sukcesach zespołu.

24-latek rozegrał już 50 meczów w obecnym sezonie, strzelił 13 goli i dołożył 10 asyst. Mimo imponujących statystyk, ostatnie miesiące przyniosły pewne problemy z formą skrzydłowego, a konkurencja w ofensywie Królewskich stale rośnie. Sprowadzenie Kyliana Mbappe wpłynęło na sytuację Rodrygo w zespole Carlo Ancelottiego. Z tego powodu coraz głośniej mówi się o możliwym odejściu gwiazdora.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sam zawodnik początkowo deklarował chęć kontynuowania kariery w Madrycie, jednak wobec zmieniającej się sytuacji kadrowej może rozważyć inne opcje. Jedną z nich jest właśnie Manchester United. Ruben Amorim ma jasno określone cele transferowe i priorytetowo traktuje wzmocnienie ataku.

Okazuje się, że Czerwone Diabły chcą wykonać znaczący wysiłek finansowy, by przekonać Real do sprzedaży swojego gracza. Oferta w wysokości 80 milionów euro jest poważnym sygnałem ambicji i determinacji klubu z Premier League. Jeśli Rodrygo zdecyduje się opuścić Los Blancos, będzie to jeden z najgłośniejszych transferów nadchodzącego lata.