FC Barcelona poszukuje klasowego defensywnego pomocnika, niezależnie od tego, czy w klubie pozostanie Sergio Busquets

Faworytem Xaviego Hernandez jest Sofyan Amrabat. Fiorentina oczekuje jednak za niego aż 40 milionów euro

Innym z kandydatów jest Guido Rodriguez. Argentyńczyk chętnie przeniósłby się do Dumy Katalonii i wstrzymał rozmowy w sprawie nowej umowy z Realem Betis

Rodriguez obserwowany przez Barcelonę

W FC Barcelona zdają sobie sprawę z konieczności wzmocnień przed nadchodzącym sezonem. Xavi Hernandez naciska na sprowadzenie defensywnego pomocnika i to niezależnie od tego, czy w klubie pozostanie Sergio Busquets. Faworytem szkoleniowca jest Sofyan Amrabat. Trudno jednak uwierzyć w powodzenie tej operacji. Fiorentina oczekuje za Marokańczyka aż 40 milionów euro. To kwota przewyższająca możliwości Dumy Katalonii, tym bardziej, że musi też wzmocnić inne pozycje.

Innym kandydatem do wejścia w te buty jest Guido Rodriguez. Mistrz świata z Argentyną jest ceniony przez Xaviego za swoje doświadczenie w La Lidze, zdolność do ustawiania się i odbioru piłki. Uważa, że pasowałby do gry Blaugrany.

Sam 29-latek zdaje już sobie sprawę z zainteresowania liderów ligi. Jego obecna umowa obowiązuje do 2024 roku, ale zmiany w pionie technicznym klubu spowolniły rozmowy. Pomocnik nie zamierza, na razie, ich wznawiać. Wie o problemach finansowych Dumy Katalonii i chce ułatwić ewentualny transfer. Jeśli sytuacja się nie zmieni, Real Betis będzie musiał sprzedać go tego lata za niewielką cenę, by uniknąć odejścia za darmo.

Guido Rodriguez rozegrał w tym sezonie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich dwie bramki.

