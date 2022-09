Źródło: The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham w 2020 r. zdecydował się przenieść z Birmingham City do Borussii Dortmund. Bryan Robson przyznał jednak w rozmowie z The Sun, że o mały włos, a utalentowany pomocnik trafiłby do Manchester United.

Legendy MU w osobach sir Aleksa Fergusona, Erica Cantony i Bryana Robsona rozmawiały latem 2020 z rodzicami Bellinghama

Wszystkim wydawało się, że udało się przekonać młodego pomocnika do transferu do United

Ten jednak zdecydował się na przenosiny do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund uprzedziła Manchester United

W sezonie 2019/2020 Jude Bellingham robił furorę w barwach Birmingham City w The Championship. Może nie widać było tego w statystykach (cztery gole i dwie asysty w 44 meczach), ale jego wkład w grę The Blues był w tamtym czasie nie do przecenienia. Nic zatem dziwnego, że po utalentowanego środkowego pomocnika ustawiła się kolejkach chętnych.

Ostatecznie niepełnoletni jeszcze w momencie transferu Bellingham trafił do Borussii Dortmund aż za 25 mln euro! W rozmowie z The Sun, Bryan Robson przyznał jednak, że niewiele zabrakło, a młodzian zamiast na Signal Iduna Park, trafiłby na Old Trafford.

– Myśleliśmy, że go mamy. Ja, Sir Alex i Eric Cantona spotkaliśmy go z jego mamą i tatą w Carrington i po tym spotkaniu myśleliśmy, że przyjeżdża do nas. Niestety, zdecydował się na przeprowadzkę do Niemiec – ujawnił były gracz Manchester United.

– Teraz mówi się o nim, że następnego lata przeniesie się do Liverpool FC. Pomyśleliśmy, że i dla nas byłby dla świetnym transferem. Ale na pewno ma w sobie to, by stać się świetnym graczem dla Anglii – dodał.

Przeczytaj również: Jude Bellingham nie myśli o swojej przyszłości. “Byłoby to brakiem szacunku”