Chelsea rozstanie się z bramkarzem? Jest chętny na golkipera

Robert Sanchez łączony z Villarrealem. Wróci do Hiszpanii?

Kilka kolejek temu Enzo Maresca dokonał zmiany między słupkami Chelsea. Robert Sanchez stracił miejsce w podstawowym składzie drużyny The Blues, a jego miejsce zajął Filip Jorgensen. Hiszpański golkiper popełnił kilka błędów prowadzących do utraty bramki, więc decyzja włoskiego szkoleniowca była uzasadniona. Jeśli 27-letniemu bramkarzowi nie uda się wrócić do wyjściowej jedenastki zespołu Niebieskich, to najbliższego lata może on poszukać regularnych występów w innym klubie.

Na taką decyzję Roberta Sancheza tylko czeka Villarreal – wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “Fichajes.net”. Zdaniem wspomnianego portalu Żółta Łódź Podwodna będzie chciała wypożyczyć trzykrotnego reprezentanta Hiszpanii. Trener ekipy z La Ligi – Marcelino – liczy bowiem na wzmocnienie pozycji golkipera, a Robert Sanchez wydaje się idealnym kandydatem. 27-latek mógłby wnieść do bramki Villarrealu nie tylko doświadczenie, ale także jakość piłkarską.

Rutynowany bramkarz przywdziewa bluzę Chelsea od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Stamford Bridge za 23 miliony euro z Brighton & Hove Albion. Dotychczasowy bilans mierzącego 197 centymetrów golkipera w zespole The Blues wygląda następująco – 43 spotkania, 59 wpuszczonych bramek i 9 czystych kont. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Roberta Sancheza na mniej więcej 20 milionów euro.