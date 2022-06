Źródło: The Sun

Manchester United może się włączyć do wyścigu o pozyskanie Roberta Lewandowskiego, jeżeli jego transfer z Bayernu Monachium do Barcelony nie dojdzie do skutku. Takie rewelacje możemy znaleźć w angielskiej prasie.

Robert Lewandowski pozostaje zawodnikiem Bayernu Monachium mimo swojej chęci odejścia

Jego transfer do Barcelony nadal nie został sfinalizowany

Sytuacji polskiego napastnika przyglądają się przedstawiciele innych klubów, w tym Manchesteru United

Robert Lewandowski niepewny przyszłości

Robert Lewandowski nadal nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Kapitan reprezentacji Polski, choć ma jeszcze przez rok obowiązujący kontrakt, jest zdeterminowany do odejścia z Bayernu Monachium, a jego preferowanym kierunkiem jest FC Barcelona. Na razie Dumie Katalonii nie udało się dojść do porozumienia z bawarskim gigantem w sprawie warunków transferów.

Znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej klub musi spełnić kilka warunków, aby umożliwić sobie wyłożenie odpowiedniej kwoty za Lewandowskiego. Do tej pory to się nie udało i coraz częściej pojawia się znak zapytania przy tej transakcji.

Manchester United czeka na okazję

Jak informuje The Sun, całej sytuacji uważnie przyglądają się przedstawiciele Manchesteru United, którzy maja rozważać przeprowadzenie podobnej transakcji, dzięki której przed rokiem na Old Trafford wrócił Cristiano Ronaldo. Czerwonych Diabłów nie odstrasza wiek Lewandowskiego, który ma 33 lata, ale w ostatnim sezonie nadal prezentował niesamowitą skuteczność, zdobywając 57 bramek w 55 rozegranych spotkaniach.

Manchester United jest także jednym z nielicznych klubów, który byłby w stanie spełnić oczekiwania finansowe Lewandowskiego i wypłacać mu w wynagrodzenie w wysokości około 400 tysięcy funtów tygodniowo.

