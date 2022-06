Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wciąż nie wiemy, gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski. Polak naciska na transfer do FC Barcelony, ale zgody na to wciąż nie wyrażają włodarze mistrza Niemiec. Zdaniem Floriana Plattenberga, 33-latek ma obecnie w Niemczech bardzo zły pijar, a kibice prawdopodobnie by go wygwizdali.

Robert Lewandowski chce odejść z Bayernu Monachium i naciska na transfer do Barcy

Jego postawa spotkała się z oburzeniem kibiców Bawarczyków

Zdaniem Floriana Plattenberga, reputacja Polaka w Monachium została zszargana

Lewandowski oddala się od Bayernu

Saga związana z transferem Roberta Lewandowskiego zdaje się nie mieć końca. Polak nalega na transfer, na co zgody nie wyrażają włodarze mistrza Niemiec. Polak publicznie wyraził już chęć odejścia z klubu, a w trakcie wywiadu z Kubą Wojewódzkim przyznał, że nie czuje się już dobrze w Monachium i nie wyobraża sobie dalszej gry dla Bawarczyków.

Postawa Polaka spotkała się z olbrzymią krytyką ze strony kibiców Bayernu Monachium i niemieckich dziennikarzy. Zdaniem większości z nich 33-latek okazuje takim zachowaniem brak szacunku klubowi i nie zasługuje, by dalej w nim grać. Potwierdza to Florian Plettenberg. Zdaniem niemieckiego dziennikarza Lewandowski zniszczył w oczach fanów swoją reputację.

– Myślę, że tego już się nie da uratować. Często czytam komentarze na forach i w mediach społecznościowych i widzę, że kibice Bayernu mają dość tego wszystkiego – stwierdził na antenie Sky Sports.

– Lewandowski jest w trakcie burzenia dzieła, które zbudował w Bayernie. Gdyby zagrał dziś w Bayernie, byłby wygwizdany – dodał.

