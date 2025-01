Tottenham monitoruje rynek. Na celowniku reprezentant Kolumbii

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Richard Rios wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur kompletnie zawodzi podczas obecnego sezonu, a to powoduje, że zaufanie włodarzy londyńskiego klubu do Ange Postecoglou jest coraz mniejsze. 59-latek najpewniej otrzyma jednak jeszcze jedną szansę, a trwające zimowe okienko transferowe zapewne będzie kluczowe w kontekście przyszłości australijskiego szkoleniowca. Jeśli doświadczony trener trafi z transferami, to może bowiem odwrócić losy aktualnej kampanii.

Oglądaj skróty meczów Tottenhamu Hotspur [WIDEO]

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “CaughtOffside.com” Ange Postecoglou chce dokonać kilku wzmocnień składu podczas styczniowego okna, a w jego notesie znajduje się nazwisko Richarda Riosa. Kolumbijczyk ma 24 lata, mierzy 185 centymetrów i występuje na pozycji środkowego pomocnika. Warto dodać, że o perspektywicznego zawodnika zabiega również kilka innych klubów Premier League.

W przeszłości Richard Rios był łączony z Manchesterem United, Evertonem oraz Leicester City. 19-krotny reprezentant Kolumbii błysnął na zeszłorocznym Copa America, co nie przeszło bez uwagi europejskich drużyn. Aktualnie środkowy pomocnik przywdziewa koszulkę brazylijskiego Palmeiras, dla którego rozegrał łącznie 103 spotkania, zdobył 7 bramek i zaliczył 6 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana na 14 milionów euro.