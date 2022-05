PressFocus Na zdjęciu: Blaz Kramer

Władze Legii Warszawa przygotowują się już do nowego sezonu. Jak informuje serwis meczyki.pl, w przyszłym sezonie ma dojść do ogłoszenia transferu jednego z nowych zawodników. Kontrakt z klubem ma podpisać Blaz Kramer.

Legia Warszawa finalizuje rozmowy w sprawie transferu Blaza Kramera

Słoweniec dołączy do Legii na zasadzie wolnego transferu

25-latek przez trzy ostatnie sezony występował w szwajcarskiej ekstraklasie

Blaz Kramer wzmocni Legię

Po zupełnie nieudanym sezonie z drużyny Legii może odejść kilku zawodników. W stołecznym klubie myślą już jednak o sprowadzeniu wartościowych następców. Siłę ofensywną drużyny, którą od nowego sezonu prawdopodobnie poprowadzi Kosta Runjaić, ma wzmocnić Słoweniec Blaz Kramer.

25-latek przeniesie się do Legii na zasadzie wolnego transferu ze szwajcarskiego FC Zurich, z którym z końcem czerwca wygasa jego umowa. Według serwisu meczyki.pl, Legia doszła już do porozumienia z piłkarzem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu, a do finalizacji transferu powinno dojść w przyszłym tygodniu.

Kramer w zespole z Zurichu występuje od lipca 2019 roku, kiedy dołączył do niego z rezerw niemieckiego Wolfsburga. Od tamtej pory rozegrał w barwach szwajcarskiej drużyny 87 spotkań, zdobywając 21 bramek i dokładając 13 asyst. Napastnik ma również na koncie pięć występów w reprezentacji Słowenii.

