IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Michał Karbownik

Michał Karbownik od początku okienka transferowego szukał nowego klubu

Piłkarz nie może liczyć na regularne występy w angielskim Brighton

Po długich negocjacjach doszło do porozumienia z Herthą Berlin

Michał Karbownik zasili Herthę Berlin

W poprzednim sezonie Michał Karbownik ponownie został wypożyczony z angielskiego Brighton. Lewy obrońca trafił do niemieckiej Fortuny Dusseldorf. 22-latek zaliczył udaną kampanię rozgrywek, stając się ważną postacią swojej drużyny. W 2. Bundeslidze rozegrał łącznie 26 spotkań, zdobył w nich 1 bramkę i zaliczył 5 asyst. Zaowocowało to powołaniem do reprezentacji Polski i zainteresowaniem ze strony wielu klubów.

W kontekście transferu Karbownika mówiło się o klubach z zaplecza Bundesligi. Zainteresowane były HSV Hamburg, Schalke i Hertha Berlin. Długo na przeszkodzie stały wymagania Brighton, które żądało 3 milionów euro za Polaka. Ostatecznie do porozumienia udało się dojść ze stołeczną drużyną. W grę wchodzi transfer definitywny.