fot. PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

West Ham United pogodził się już z koniecznością sprzedaży Declana Rice’a, który walczy o transfer do klubu z europejskiej czołówki. “Młoty” mogą obniżyć cenę, aby rozstać się z nim w trakcie letniego okienka.

Declan Rice chce opuścić West Ham na rzecz mocniejszego kluub

“Młoty” zgodzą się na sprzedaż Anglika w trakcie letniego okienka

Kwota transferu może wynieść raptem 70 milionów funtów

Rice wreszcie postawi kolejny krok w karierze

Na przestrzeni kolejnych sezonów Declan Rice konsekwentnie udowadniał, że jest jednym z najlepszych pomocników na Wyspach Brytyjskich. Jeszcze do niedawna czołowe kluby Premier League obawiały się takiej inwestycji, bowiem 23-latek nie był sprawdzony na najwyższym poziomie. Udane występy w reprezentacji Anglii sprawiły natomiast, że każdy zdał sobie sprawę z jego olbrzymiego potencjału.

Na drodze do hitowego transferu stał z kolei West Ham United, który nie miał zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą. Zainteresowane jego usługami kluby spotykały się z zaporowymi żądaniami, grubo przekraczającymi 100 milionów funtów.

Londyńczycy nie mają już natomiast większych szans na zatrzymanie Rice’a. Sam zawodnik zdaje sobie sprawę, że stać go na grę w klubie z europejskiej czołówki, co jasno podkreśla w swoich wypowiedziach. Włodarze “Młotów” zgodzą się na sprzedaż reprezentanta Anglii w trakcie letniego okienka transferowego, bowiem może to być ostatnia okazja do zarobienia sporych pieniędzy. Jego kontrakt wygasa w połowie 2024 roku i na pewno nie zostanie przedłużony.

Nie brakuje klubów, które naciskają na transfer defensywnego pomocnika i wierzą, że West Ham ostatecznie ugnie się naporom i sprzeda go za kwotę w okolicach 70 milionów funtów. Na prowadzeniu w wyścigu o jego podpis jest Chelsea.

Zobacz również: