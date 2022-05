Pressfocus Na zdjęciu: Nicolas Pepe

Arsenal i Nicolas Pepe nie są zadowoleni ze współpracy. Obie strony rozważają rozstanie. Iworyjczyk został zaoferowany między innymi PSG.

Aby kupić Nicolasa Pepe, Arsenal pobił swój rekord transferowy

Londyńczycy mogą jednak rozważyć sprzedaż Iworyjczyka

Skrzydłowy został zaoferowany PSG

Pepe wróci do Ligue 1?

Trzy lata temu Arsenal zapłacił Lille aż 80 milionów euro za Nicolasa Pepe, który aktualnie przez portal Transfermarkt wyceniany jest na tylko 35 milionów euro. Przygoda Iworyjczyka z londyńczykami zdecydowanie nie ułożyła się tak, jakby chciał tego zawodnik i klub.

Pepe dla Arsenalu w tym sezonie zagrał 23 razy. Na murawie nie spędził nawet tysiąca minut. W tym czasie strzelił trzy gole oraz zaliczył sześć asyst. Łącznie w barwach Kanonierów wystąpił 112-krotnie (27 zdobytych bramek i 21 ostatnich podań).

Aktualna umowa Pepe wiąże go z Arsenalem do 30 czerwca 2024 roku. Piłkarz wcześniej sugerował, że jest otwarty na zmianę klubu. Jego agent już rozpoczął działania w tej sprawie. Zaoferował on swojego klienta kilku drużyn.

Zatrudnienie Pepe zostało zaproponowane między innymi PSG. Paryżanie szukają prawego skrzydłowego po tym, jak z klubem pożegnał się Angel Di Maria. Na celowniku mistrza Francji jest Ousmane Dembele. Jego pozyskanie wydaje się jednak skomplikowane. Z francuskich i hiszpańskich mediów docierają bowiem sprzeczne informacje.

PSG nie wyklucza zatem kupna Pepe. Dzieje się tak, ponieważ stery nad pionem sportowym paryżan ma objąć Luis Campos. Za czasów pracy w Lille spotkał on iworyjskiego zawodnika. Stąd transfer gracza Arsenalu nie jest nierealny.

