Real Madryt zainteresowany gwiazdą PSG. Chce go Ancelotti

Real Madryt jest zainteresowany transferem Vitinhi, portugalskiego pomocnika PSG - podaje portal Todo Fichajes. Carlo Ancelotti bardzo chciałby go mieć w swoim zespole.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti chce wzmocnić środek pola Realu

Real Madryt chce pozyskać Vitinhę, młodego portugalskiego pomocnika Paris Saint-Germain. Problemem może okazać się jednak długość obecnego kontraktu zawodnika, który wygasza dopiero w 2027 roku. Francuski klub nie zamierza negocjować jego odejścia, zwłaszcza do Realu Madryt.

Dobra dyspozycja pomocnika przyciągnęła uwagę Królewskich. Klub z Madrytu uważa, że Vitinha mógłby pomóc przywrócić im balans w środku pola, który utracili po odejściu Toniego Kroosa na piłkarską emeryturę.

Po dotkliwej porażce na Santiago Bernabeu przeciwko FC Barcelonie aż 0:4 Carlo Ancelotti szuka wzmocnień dla swojego składu. Włoski szkoleniowiec myśli o pozyskaniu Vitinhi, jedną z gwiazd PSG, lecz paryżanie nie mają zamiaru pozwolić mu odejść.

Pomimo kontraktu obowiązującego do 2027 roku, Paris Saint-Germain już przygotowuje nową ofertę przedłużenia umowy aż do 2029 roku. W ten sposób klub zapewniłby sobie dalszą obecność Portugalczyka w Parku Książąt i uniemożliwił jego transfer do Realu Madryt.

24-letni Vitinha jest kluczowym elementem w zespole Luisa Enrique, co potwierdził w poprzednim sezonie, zdobywając 9 bramek i notując 5 asyst w 46 meczach.

Pomocnik jest piłkarzem PSG od 2022 roku. Paryżanie zapłacili za niego FC Porto ponad 40 milionów euro.

