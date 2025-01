fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: William Saliba

Real sięgnie po piłkarza z topu?

Real Madryt w tym sezonie mierzy się z wieloma problemami kadrowymi. Na prawej stronie defensywy Carlo Ancelotti może korzystać tylko z Lucasa Vazqueza, gdyż Dani Carvajal zerwał więzadła krzyżowe i wypisał się z gry na wiele miesięcy. Kilka występów na środku obrony zanotował z kolei Aurelien Tchouameni, który zrekompensował tym samym brak Edera Militao czy Davida Alaby. Zarówno latem, jak i w ostatnich tygodniach, media rozpisywały się na temat potencjalnego transferu stopera, wymieniając szereg kandydatów. Królewscy nie zmienili jednak swoich założeń i nie mają w planach sprowadzać nikogo w trakcie sezonu.

Zupełnie inaczej będzie za kilka miesięcy, kiedy rozpocznie się letnie okienko. Real Madryt zamierza za wszelką cenę pozyskać środkowego obrońcę z najwyższej półki. Militao przez pewien czas nie pojawi się na boisku, Alaba dopiero stawia pierwsze kroki po długiej przerwie, a jeden Antonio Rudiger to zdecydowanie za mało. “Fichajes” przedstawia listę życzeń hiszpańskiego giganta, na której znajdują się trzy nazwiska – William Saliba, Alessandro Bastoni oraz Ousmane Diomande.

Przeprowadzka Saliby na Santiago Bernabeu to wielkie marzenie kibiców oraz działaczy. Arsenal z pewnością nie będzie chciał puścić swojego lidera, dlatego wiele zależy od niego samego – jeśli transfer do Realu wyda mu się atrakcyjny, szanse na powodzenie tej operacji znacząco wzrosną. Na radarach Królewskich znajduje się także Bastoni, który ma z kolei status gwiazdy w Interze Mediolan. Diomande to natomiast melodia przyszłości, choć dla wielu już teraz prezentuje znakomity poziom. Niezależnie od tego, kto zostanie wytypowany, Real jest świadomy olbrzymiego wydatku.