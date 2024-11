Real Madryt sprzeda Tchouameniego. Porozumienie o krok

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real gotowy na rozstanie z Tchouamenim

Aurelien Tchouameni stracił status “nietykalnego”. Wprawdzie środkowy pomocnik w tym sezonie był jednym z kluczowych elementów drużyny Carlo Ancelottiego, ale w przypadku satysfakcjonującej oferty może opuścić Real Madryt. Nic nie wskazuje na to, by wobec plagi kontuzji reprezentant Francji został sprzedany już w zimie, ale po zakończeniu sezonu Królewscy raczej nie będą na siłę zatrzymywać 24-latka.

Wideo: absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Gdzie trafi wychowanek Girondins de Bordeaux? Portal TEAMtalk jest przekonany, że Tchouameni zamieni Madryt na Liverpool. The Reds mają być o krok od zamknięcia negocjacji z Los Blancos i zapewnienia sobie usług wszechstronnego zawodnika. Chociaż serwis Transfermarkt wycenia go na 100 milionów euro, to trudno spodziewać się, by Real zyskał więcej niż 80 mln.

To właśnie za taką kwotę Królewscy sprowadzili Tchouameniego w lipcu 2022 roku z AS Monaco. Od tej pory Francuz rozegrał już 103 mecze w koszulce madrytczyków. W jego gablocie znalazły się trofea za triumf w Lidze Mistrzów (23/24), La Liga (23/24), Copa del Rey (22/23), Superpucharze Hiszpanii (23/24), Superpucharze Europy (22/23, 24/25) i Klubowych Mistrzostwach Świata (2023).

Obecnie Aurelien Tchouameni leczy kontuzję kostki. Defensywny pomocnik ma pauzować kilka tygodni.