PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

W obliczu fiasku negocjacji w sprawie Kyliana Mbappe, Real Madryt postara się pozyskać Aureliena Tchouameniego. Królewscy szukają planu B, aby wzmocnić zespół przed kolejnym sezonem.

Mbappe zostaje w PSG, dlatego Real musi szukać alternatyw na rynku transferowym

Według mediów Królewscy postarają się pozyskać gracza AS Monaco

Tchouameni zaliczył znakomity sezon w Ligue 1 debiutując w reprezentacji Francji

Real musi zmienić swoje plany

Real Madryt może okazać się wielkim przegranym letniego okienka transferowego. Królewscy odpuścili temat Erlinga Haalanda, który ostatecznie trafił do Manchesteru City, skupiając swoje siły na pozyskaniu Kyliana Mbappe. Los Blancos tak się zapatrzyli w kierunku francuskiego gwiazdora, że nie przygotowali się na jego odmowę. Napastnik zdecydował się jednak pozostać w PSG, a Real pozostał bez alternatyw.

Według ESPN Królewscy swoje oczy skierują teraz na gracza Monaco. Aurelien Tchouameni jest łączony z przenosinami do Madrytu od kilku tygodni. Pierwsze informacje na ten temat zaczęły pojawiać się już w marcu, jednak temat nieco przycichł ze względu na Mbappe.

22-letni Tchouameni zrobił spore wrażenie w AS Monaco w tym sezonie zwracając na siebie uwagę wielu europejskich klubów. Mówiło się o zainteresowaniu Manchesteru United, Chelsea i Liverpoolu, ale w tym momencie faworytem do pozyskania reprezentanta Francji jest Real. Kluczową postacią w tym transferze ma być Carlo Ancelotti, który postara się przekonać młodego zawodnika do transferu do stolicy Hiszpanii.

Mówi się, że ten transfer może kosztować Real Madryt około 50 milionów euro. Jednak zespół z Księstwa może spróbować podbić kwotę mając na uwadze determinacje Los Blancos, co może znacznie utrudnić negocjacje.

Zobacz również: To już pewne. Leonardo i Pochettino na wylocie z PSG