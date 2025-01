Rodrygo odrzucił szaloną ofertę. Mógł pobić transferowy rekord!

Rodrygo stał się w ostatnich dniach celem transferowym Al-Hilal. Saudyjski klub złożył mu szaloną ofertę, która zdaniem Edu Aguirre uczyniłaby go najdroższym piłkarzem w historii. Gwiazdor zadeklarował swoją przynależność do Realu Madryt.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real nie straci Rodrygo. Oferta odrzucona

Rodrygo w ostatnich tygodniach wyrósł na lidera ofensywy Realu Madryt. Świetnie dogaduje się z Kylianem Mbappe i wykorzystuje nieobecność Viniciusa Juniora. Radzi sobie coraz lepiej, a na przestrzeni całego sezonu uzbierał już 12 bramek i 7 asyst w 28 występach. Pod koniec zimowego okienka nadarzyła się okazja, aby zmienić barwy klubowe, jednocześnie inkasując potężną kwotę na swoim koncie.

Brazylijczyk stał się bowiem celem transferowym Al-Hilal. Saudyjski klub określił go idealnym następcą Neymara, który niedawno rozwiązał kontraktu i wrócił do Santosu. Na początku tygodnia Rodrygo otrzymał ofertę, która zdaniem dziennikarza Edu Aguirre uczyniłaby go najdroższym piłkarzem świata. Saudyjczycy mieli zaproponować 140 milionów euro dla samego skrzydłowego oraz 300 milionów euro dla Królewskich. Wieloletnia umowa pozwoliłaby mu stać się twarzą mistrzostw świata, które Arabia Saudyjska zorganizuje w 2034 roku.

Rodrygo dał do zrozumienia, że gra na Santiago Bernabeu to spełnienie jego marzeń, dlatego odrzucił szaloną ofertę. Real Madryt także nie zamierza go sprzedawać i wiąże z nim ambitne plany na przyszłość. W tym sezonie gwiazdor udowadnia, że może prezentować równą formę i być dla drużyny tak ważny, jak Kylian Mbappe czy Vinicius Junior.

🚨 NEW: Saudi Arabia’s offer for Rodrygo:



• €300M fee to Real Madrid.

• €140M salary to Rodrygo.



Rodrygo has REJECTED it. @EduAguirre7 pic.twitter.com/RNSfIjLyG6 — Madrid Zone (@theMadridZone) January 31, 2025

Saudyjczycy na tym nie poprzestaną i latem wrócą po Rodrygo. Al-Hilal podejmie kolejną próbę sprowadzenia go do siebie, a Al-Ahli znów ruszy po Viniciusa.