Real przewietrzy szatnie. Odejdzie prawie 1/3 piłkarzy?

Jak obliczyli dziennikarze Sportu, w Realu Madryt może dojść latem do wielkich przetasowań. Kontrakty wygasną bowiem latem aż 30 procentom graczy pierwszego zespołu. Niektórzy z nich definitywnie odejdą tym samym z klubu.

IMAGO / dts Nachrichtenagentur Na zdjęciu: Kroos i Nacho

Real Madryt rozstanie się z wieloma zawodnikami

Graczom wygasają bowiem kontrakty

Przesądzone jest niemal odejście Luki Modricia

Real Madryt przewietrzy latem szatnię

Na Santiago Bernabeu dojdzie latem do licznych zmian. Kibice ekscytują się zapowiadanym przybyciem Kyliana Mbappe. Muszą jednak też liczyć się z tym, że już za kilka miesięcy pożegnają kilku lubianych i cenionych zawodników.

Dziennikarze Sportu przeanalizowali sytuację poszczególnych graczy. Przesądzone jest w zasadzie to, że z drużyną Realu Madryt pożegna się Luka Modrić. Doświadczony Chorwat nie zamierza siedzieć na ławce i rozważa kilka kierunków. Jednym z nich miałby być powrót do ojczyzny. Szanse na to, że przedłuży umowę są znikome.

Z klubem na pewno pożegna się też Kepa Arrizabalaga, który przegrał rywalizację o składu z Andrijem Łuninem i wróci z wypożyczenia do Anglii.

Dużą niewiadomą pozostaje przyszłość Toniego Kroosa i Nacho Fernandeza. Obu kończą się umowy i choć na stole mają leżeć propozycje nowych kontraktów, nie wiadomo czy ostatecznie je podpiszą.

Trzy miesiące do końca umowy ma też Lucas Vazquez. Gracz, który występuje w Królewskich od 2015 roku w tym sezonie rozegrał jak dotąd 26 meczów. Carlo Ancelotti nie wie też czy do swojej dyspozycji będzie miał dalej Joselu. Gracz ten nie został jeszcze wykupiony z Espanyolu.