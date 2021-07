Real Madryt wkrótce powinien dojść do porozumienia z Manchesterem United w sprawie transferu Raphaela Varane’a. Marca sugeruje natomiast, że środki uzyskane przez sterników Los Blancos z tytułu transferu Francuza mają być odłożone na zrealizowanie hitu transferowego w postaci ściągnięcia Kyliana Mbappe na Santiago Bernabeu.

Real Madryt prawdopodobnie niebawem sprzeda Raphaela Varane’a

Na konto klubu z Hiszpanii wpłynie solidny zastrzyk gotówki

Marca sugeruje, że wicemistrzowie Hiszpanii moga wkrótce złożyć ofertę w sprawie Kyliana Mbappe

Real Madryt chce być znów Los Galacticos

Real Madryt już od dłuższego czasie jest zainteresowany pozyskanie zawodnika z Paris Saint-Germain. Mbappe ma kontrakt ważny z wicemistrzami Ligue 1 do końca czerwca przyszłego roku. Nie zanosi się na razie, aby piłkarz zdecydował się na parafowanie nowej umowy.

W związku z tym, że niebawem na konto Real może wpłynąć solidny zastrzyk gotówki w postaci 50 milionów euro od wicemistrzów Premier League, to ożywił się temat transakcji dotyczącej Mbappe. Madrycki klubu wkrótce powinien rozstać się Varanem, a zysk z tego transferu ma przeznaczyć na transfer z udziałem napastnika reprezentacji Francji.

Królewscy w trakcie trwającego okienka transferowe pożegnali się również z Sergio Ramosem, co w klubowej kasie też przyczyniło się do oszczędności. Hiszpan rocznie inkasował w Realu mniej więcej 15 milionów euro rocznie. Tym samym hiszpańscy dziennikarze sugerują, że decydenci Los Blancos poważnie myślą o przekonaniu Mbappe do zmiany klubu już latem tego roku.

22-latek w jednej z rozmów zdążył już dać do zrozumienia, że nie przedłuży umowy z PSG, ale nie chce w tym roku zmieniać klubu. Mbappe chce tym samym wypełnić kontrakt z klubem ze stolicy Francji. Real ma jednak nadzieję, że da radę sfinalizować kolejny po Davidzie Alabie solidny transfer w trakcie trwającego okienka transferowego.

Cena za reprezentanta Francji może wynieść mniej więcej 180 milionów euro. Dodając do tego zarobki zawodnika, który w przypadku przeprowadzki do Realu, stałby się bez wątpienia jednym z najlepiej zarabiających zawodników w szatni madryckiej ekipy, to transakcja dotycząca Francuza byłaby bardzo kosztowna.

Ciekawostką jest z kolei fakt, że Real mimo kryzysu związanego z pandemią COVID-19 odnotował zysk w wysokości 874 milionów euro. Straty z powodu koronawirusa i braku kibiców na trybunach wyniosły z kolei 300 milionów euro.

Czytaj więcej: Griezmann gotowy na podjęcie ważnej decyzji

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin