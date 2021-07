Antoine Griezmann według nowych informacji z Hiszpanii jest otwarty na to, aby jednak obniżyć swoje zarobki, chcąc kontynuować swoją karierę w Barcelonie. Wieści w tej sprawie pojawiły się na łamach dziennika Sport.

Antoine Griezmann i jego przyszłość wciąż jest niejasna

Reprezentant Francji podobno jest gotowy na obniżenie swoich zarobków, aby kontynuować karierę w Barcelonie

30-latek ma umowę ważną z Katalończykami do końca czerwca 2024 roku

Antoine Griezmann chce zostać w Barcelonie

Antoine Griezmann nie może być spokojny o swoją przyszłość. W związku z tym, że Blaugranę wzmocnili Memphis Depay i Sergio Aguero to w ofensywie trzeciej ekipy poprzedniej kampanii w La Liga zrobiło się po prostu ciasno.

Niedawno reprezentant Francji był blisko powrotu do Atletico Madryt. Sternicy Los Colchoneros pracowali z władzami Barcelony nad transakcją dotyczącą wymiany zawodników. Griezmann miał zakotwiczyć w ekipie z Wanda Metropolitano, a przeciwnym kierunku miał się udać Saul Niguez. Ostatecznie jednak do tego typu transferów nie dojdzie.

Francuski napastnik ma umowę z klubem z Camp Nou ważną do końca czerwca. Griezmann ma plan, aby zostać w Barcelonie. Już w zeszłym tygodniu piłkarz zaczął treningi przed nową kampanią. Wierząc informacjom hiszpańskich dziennikarzy, z uśmiechem podchodzi do tego, co się dzieje w sprawie jego przyszłości.

Sport podaje, że doświadczony zawodnik dojrzał do decyzji dotyczącej zgody na obniżenie swoich zarobków. Wiadomo nie od dzisiaj, że Barcelona szuka w ostatnich miesiącach oszczędności na każdej płaszczyźnie. Między innymi dlatego pojawił się temat ewentualnego rozstania z Griezmannem.

Ciekawe doniesienia przekazuje z kolei Marca. Nawet jeśli reprezentant Francji zdecyduje się na obniżenie swoich zarobków, to nie pomoże to władzom Barcy w zatrzymaniu Lionela Messiego w klubie. Aby Argentyńczyk przedłużył kontrakt, to potrzebne są sprzedaże takich piłkarzy jak: Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Miralem Pjanic, czy Philippe Coutinho.

