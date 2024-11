Real Madryt marzeniem wielkiego talentu. Powalczy o niego z PSG

Associated Press / D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Olympique Lyon

Real w zimie wzmocni ofensywę?

Królewscy mogą być zaskakująco aktywni w zbliżającym się okienku. Real Madryt przede wszystkim planuje wzmocnienie linii obronnej, ponieważ obecnie z kontuzjami mierzą się Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militao i Lucas Vazquez. Chociaż początkowo na Santiago Bernabeu zarzekano, że w zimie nie ma co liczyć na transfery, to po meczu z Osasuną sytuacja radykalnie się odmieniła.

Okazuje się, że Real nie tylko sprowadzi defensora, ale także może ruszyć po ofensywnego piłkarza. L’Équipe przekonuje, że Los Blancos mogą sięgnąć po Rayana Cherkiego. Młodzieżowy reprezentant Francji rozważa zmianę klubowych barw już w styczniu. Chociaż od dłuższego czasu mówi się o potencjalnym odejściu pomocnika z Olympique Lyon, to na razie nie osiągnął on porozumienia z nowym pracodawcą.

Marzeniem 21-latka jest właśnie Real Madryt. Czy Królewscy wykorzystają nastawienie wychowanka Les Gones i sprowadzą go w zimie? Jeżeli Lyon wyrazi zgodę na transfer, Los Blancos będą musieli stoczyć walkę o podpis Cherkiego z Paris Saint-Germain i Liverpoolem. W tej chwili jest on wyceniany przez portal Transfermarkt na 20 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.