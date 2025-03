Real Madryt otrzymał propozycję. Portugalczyk zaoferowany Królewskim

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Antonio Silva na celowniku Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie walczy o triumf w Lidze Mistrzów, La Liga oraz Pucharze Króla. Latem aktualni mistrzowie Hiszpanii planują wzmocnić linię defensywną. Okazuje się, że Jorge Mendesa zaoferował Florentino Perezowi Antonio Silvę z Benfiki Lizbona.

Portugalski klub oczekuje za środkowego obrońcę 40 mln euro. To spora obniżka w porównaniu do wcześniejszej wyceny zawodnika, która sięgała nawet 100 milionów euro. 21-latek jest uznawany za jeden z największych talentów portugalskiej piłki, choć w ostatnim czasie stracił miejsce w wyjściowym składzie Benfiki. Coraz częściej mówi się o jego niezadowoleniu z obecnej sytuacji i chęci zmiany otoczenia. Agent zawodnika pracuje nad tym, by zapewnić transfer do jednego z topowych klubów w Europie.

W stolicy Hiszpanii zastanawiają się, czy spadek wartości zawodnika nie jest wynikiem problemów z formą lub też mentalnością. Królewscy stoją przed dylematem, czy skorzystać z okazji i sprowadzić utalentowanego stopera w atrakcyjnej cenie, czy może poczekać na bardziej sprawdzone rozwiązania. W ostatnim czasie z dobrej strony pokazuje się młody Raul Asencio.

Antonio Silva to wychowanek Benfiki, dla której rozegrał w bieżącym sezonie 30 meczów i strzelił jednego gola. Jego kontrakt w lizbońskiej drużynie obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.