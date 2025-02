LaPress / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Josep Guardiola

Real Madryt chce gwiazdę Man City. Cena to 150 mln euro

Manchester City przygotowuje się do rewolucji kadrowej. Pep Guardiola, menedżer Obywateli, jest gotów podjąć trudne decyzje, które zagwarantują zespołowi utrzymanie wysokiej konkurencyjności. Niezależnie od wartości historycznej, jaką niektórzy zawodnicy wnoszą do drużyny, hiszpański trener dąży do przebudowy składu, by w niedalekiej przyszłości wrócić na właściwe tory.

W centrum uwagi znalazł się m.in. Phil Foden, jeden z kluczowych zawodników Man City. Choć Guardiola nadal darzy go sporym zaufaniem, to i tak w klubie uznano, że oferta wynosząca ponad 150 milionów euro byłaby do zaakceptowania. Zdobyte pieniądze mogłyby bowiem posłużyć jako środki do wzmocnienia innych ważnych pozycji.

Według doniesień zainteresowanie transferem Phila Fodena wyraził Real Madryt, a oprócz tego sytuację Anglika uważnie monitoruje Bayern Monachium. Te dwa kluby byłyby skłonne negocjować zakontraktowanie Anglika, który nadal znajduje się na początku swojej kariery. Wiek gwiazdora Man City sprawia, że wydatek 150 milionów euro nie jest aż tak przerażający, ponieważ będzie to długoterminowa inwestycja.

Anglik jest wszechstronnym zawodnikiem, który z powodzeniem odnajduje się na różnych pozycjach w ofensywie. Pomimo młodego wieku posiada również ogromne doświadczenie, a to wszystko sprawia, że większość czołowych klubów chciałoby go mieć w swoich szeregach.