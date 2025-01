Real może stracić gwiazdę. Jest celem numer jeden dla szefa PSG

Rodrygo z Realu Madryt znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain. Jak informuje Fabrice Hawkins z RMC, szef klubu z Francji Nasser Al-Khelaifi chciałby sprowadzić Brazylijczyka, gdy tylko to będzie możliwe.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodrygo na celowniku PSG

Real Madryt w najbliższym czasie może pożegnać się z Rodrygo. W ostatnim czasie Brazylijczyk wielokrotnie łączony był z różnymi klubami w Europie i poza nią, bowiem trudno przy obecnym składzie Królewskich o regularną grę dla 24-latka. Zainteresowany pozyskaniem skrzydłowego był Manchester City oraz Al-Hilal, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Teraz do tego grona dołączył jednak kolejny klub, dla którego Rodrygo jest celem numer jeden, a więc Paris Saint-Germain.

WIDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Według informacji przekazanych przez Fabrice’a Hawkinsa z “RMC Sport”, gwiazdor Realu Madryt jest najważniejszym celem, a nawet marzeniem dla szefa zespołu ze stolicy Francji. Nasser Al-Khelaifi chce wykorzystać zamieszanie wokół Brazylijczyka i sprowadzić go do swojego zespołu. Można założyć, że pieniądze dla paryżan nie są problemem, a stworzenie duetu Rodrygo-Kwaracchelia na skrzydle drużyny Luisa Enrique byłoby wielkim osiągnięciem. Zdaniem dziennikarza z Francji, transfer Rodrygo do PSG mógłby dokonać się latem tego roku.

Rodrygo w tym sezonie dla Realu Madryt rozegrał 25 spotkań i zdobył osiem goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 100 milionów euro, a jego umowa z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

