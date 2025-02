Real Madryt poluje na gracza z Premier League. To będzie hit transferowy

ZUMA Press, Inc. / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Carlo Ancelotti

Jarrad Branthwaite na liście życzeń Real Madryt

Real Madryt w tym sezonie zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi w defensywie. To zmusza hiszpańskiego giganta do poszukiwania wzmocnień w letnim oknie transferowym. Podkreślimy, że władze Los Blancos priorytetowo traktują pozyskanie nowego środkowego obrońcy.

Z informacji podanych przez serwis “TeamTalk” wynika, że Królewscy wykazuje zainteresowanie Jarradem Branthwaitem, który od ponad pięciu lat reprezentuje barwy Evertonu, choć w międzyczasie był wypożyczany do Blackburn Rovers i PSV Eindhoven. 22-latek to jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Przyszłość wciąż zależy od stanowiska The Toffees oraz woli samego piłkarza.

Warto dodać, że Everton po przejęciu przez nowego właściciela nie znajduje się już pod presją finansową, co pozwala dyktować warunki ewentualnej sprzedaży cennego zawodnika. Klub ustalił cenę za Branthwaite’a na 95 milionów euro, co stanowi znaczącą kwotę nawet dla mistrzów Hiszpanii.

Królewscy liczą jednak, że sam zawodnik zacznie naciskać na transfer na Santiago Bernabeu. To mogłoby znacząco ułatwić negocjacje i zmusić Everton do złagodzenia swojego stanowiska. Podkreślmy, że Branthwaite w bieżącym sezonie Premier League ma na koncie 18 meczów i jedną asystę, którą zanotował w rywalizacji z Liverpoolem.