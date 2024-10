Real Madryt musi obejść się smakiem. Włoch wyklucza transfer

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Real odrzucony przez obrońcę Juventusu

Andrea Cambiaso w tym sezonie zaliczył już dziewięć spotkań w koszulce Juventusu i cztery w narodowych barwach. Reprezentant Włoch w rozgrywkach klubowych zdobył jedną bramkę i jedną asystę, natomiast dla kadry udało mu się strzelić jednego gola. W aż 11 z 13 meczów wybiegł w podstawowym składzie, a dziesięć z nich rozegrał w pełnym wymiarze czasowym.

24-latek to pewny punkt zarówno ekipy Thiago Motty, jak i drużyny Luciano Spallettiego. Cambiaso jest wszechstronnym zawodnikiem – w tym sezonie występował już na pozycji lewego i prawego obrońcy, a także prawego pomocnika. Znakomita dyspozycja Włocha wpływa na zainteresowanie innych klubów. O pozyskaniu wychowanka Genoi myśli Real Madryt.

Jak na te doniesienia zapatruje się Cambiaso? – Juventus to mój Real Madryt. Przedłużyłem kontrakt do 2029 roku i chciałbym zostać w Juve tak długo, jak to możliwe – stwierdził piłkarz w rozmowie z Corriere dello Sport.

Andrea Cambiaso został sprowadzony przez Juventus w lecie 2022 roku. Turyńczycy od razu wypożyczyli go do Bologni, gdzie spędził jeden sezon. W lipcu 2023 oku obrońca wrócił na Allianz Stadium i rozegrał już łącznie 48 spotkań.

